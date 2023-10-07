Полузащитник «Ростова» Мохебби раскритиковал судейство в матче против «Краснодара»

Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохебби раскритиковал судейство в матче 11-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» (2:3).

Игрок отметил, что это не тот результат, который хотела команда, особенно после того, как имела преимущество в два мяча.

«Судья мог бы в некоторых эпизодах разбираться чуть лучше, как в концовке игры с опорным хавбеком «Краснодара». У него была желтая карточка, он меня ударил в ногу, там могло быть удаление», - заявил Мохебби в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» ушёл на двухнедельный перерыв в зоне стыковых игр.