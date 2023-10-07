Сёмин: «Ростов» провёл прекрасный матч, просто «Краснодар» сильнее»

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин высказался после волевой победы «Краснодара» над «Ростовом» в 11-м туре чемпионата России. Игра завершилась со счетом 3:2.

«Ростов» провел прекрасный матч, просто «Краснодар» сильнее по подбору игроков, да и в принципе. Не зря они лидеры чемпионата. А «Ростову» не хватает удачи», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» набрал очередные три очка и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Стоит сказать, что в текущем сезоне «быки» пока ни разу не оступились в матчах чемпионата.

После 11 туров у команды Владимира Ивича 27 очков. Отрыв от идущих на втором месте «Крыльев Советов» составляет шесть баллов, но у самарцев есть игра в запасе.