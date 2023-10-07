Ивич: «Эмоции, которыми хочу описать этот матч, это счастье»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (3:2).

- Как бы вы охарактеризовали вот такую победу?

- Я хочу поздравить свою команду, она показала характер, потенциал и качество как игрок и команда. После счета 0:2 вернуться на поле, вернуться не только в прямом смысле физически, а еще в плане счета, так провести второй тайм, забить три гола, у нас еще было два-три шанса. Мы показали себя действительно здорово. В плане соперника у него действительно был шанс, но там был офсайд. Мы во втором тайме действительно себя очень хорошо показали и переиграли соперника. Тот результат, который у нас есть, думаю, все, кто смотрел матч, могут им наслаждаться. Эмоции, которыми хочу описать этот матч, это счастье.

- Во втором тайме было очень много эмоций. Команда именно в плане психологии переиграла «Ростов»?

- Нужно мыслить реалистично и обязательно сказать, что первый тайм был выигран соперником, который показал себя лучше с мячом и без мяча. Это моя вина, что я не подготовил футболистов к игре с «Ростовом» в первом тайме. Потом мы оказались при счете 0:2, но мы вышли на второй тайм и отреагировали как команда, это очень важно. При том, что у нас такой реакции не было, мы сегодня показали что-то уникальное, что-то очень ценное. Еще раз хочу поздравить своих игроков с проведенным матчем.