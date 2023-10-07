Гранат: «Краснодар» может стать чемпионом

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат подвёл итоги матча 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Краснодар» на своём поле одержал волевую победу над «Ростовом» (3:2).

Экс-игрок сборной России отметил, что не смотрел первый тайм, а во второй половине, по его мнению, была только одна команда.

«Им надо двигаться от игры к игре. Если «Краснодар» так и продолжит, то у команды всё может получиться», - приводит слова Граната «РБ Спорт Спорт».

Подопечные Владимира Ивича благодаря победе закрепились на первой строчке в турнирной таблице, опережая «Крылья Советов», у которых игра в запасе, на шесть баллов.