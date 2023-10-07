Карпин: «Идеальный первый тайм, вообще идеальный, наверное, лучший за всё время»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Краснодаром» (2:3).

- Идеальный первый тайм, вообще идеальный, наверное, лучший за всё время даже наверное. Не могу сказать, что второй тайм плохой. Пропускаем такие голы, я бы назвал их дебильными, после аута и углового. Они всю игру переворачивают.

- Можно сказать, что эпизод со срезкой Комличенко - просто футбольная трагедия?

- Можно и так сказать, да.

- В перерыве Глебов говорил, что прекрасный прессинг у команды. Что произошло с этим прессингом во втором тайме?

- В смысле?! Ничего, всё то же самое было. Или вы что-то другое видели?

- То есть команда продолжила так же играть?

- Вы видели или другую игру смотрели? Так же они били мяч Сафонову, а Сафонов мяч выбивал, вот и вся игра «Краснодара» что в первом тайме, что во втором.

- Если не секрет, что сейчас сказали команде после матча?

- Пока ничего не сказал еще.

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- Что скажете?

- Они узнают.