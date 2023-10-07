«Ростов» в третий раз не может удержать преимущество в два мяча в этом сезоне

Завершился матч 11-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Ростовом». Волевую победу со счётом 3:2 одержали подопечные Владимира Ивича.

Команда с берегов Дона после первого тайма вела с преимуществом в два мяча, но не смогла набрать даже очка. Таким образом, подопечные Валерия Карпина в третьем матче в этом сезоне не могут добиться победы, ведя по ходу игр со счётом 2:2. Ранее они разошлись миром с ЦСКА (3:3) и каланинградской «Балтикой» (2:2).

«Ростов» располагается в зоне стыковых игр, находясь на 13-й строчке в турнирной таблице.