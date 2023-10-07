Сперцян: «На этом строится чемпионская игра»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом».

- Сначала хочу сказать, что то, как мы играли первый тайм, так нельзя играть, конечно. Мы знали, что «Ростов» - очень хорошая команда, хорошо играет низом, хорошо выходит, но у нас, можно сказать, что вообще не получился первый тайм, потому что то, что сделали во втором тайме… не знаю, что сказать, сейчас эмоции переполняют. Спасибо болельщикам, которые поддерживали 90 минут, но это футбол. В прошлом сезоне было наоборот, сейчас мы реабилитировались.

- Была ли какая-то огненная речь от главного тренера в перерыве?

- Прямо огненной не было, он просто нас успокоил внутри команды, потому что на самом деле на нервах. Просто дал подсказку, что у нас не получалось, что надо исправить. Мы старались это выполнить во втором тайме, и у нас получалось это сделать. Было важно забить быстрый гол и вернуться. 0:2 - это скользкий счет в футболе, мы знаем, поэтому хорошо, что так получилось.

- Можно сказать, что сегодня «Краснодар» показал чемпионский характер?

- Можно так сказать, но еще рано об этом говорить. На этом строится чемпионская игра и настрой.