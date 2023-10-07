Кордоба: «В первые 45 минут у нас не получалось играть в наш футбол»

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Ростов» Джон Кордоба поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Есть ответ, что это было?

- Это было что-то нечто. В первые 45 минут у нас не получалось играть в наш футбол, но потом мы продолжили сконцентрировано играть, получилось развернуть результат в нашу пользу. Мы сделали все как команда.

- Было ли у вас такое, чтобы вы забивали на 95-й и приносили победу, или это самый важный гол в вашей карьере?

- Все голы очень важны, неважно в каком матче. Я сейчас не могу думать о чем-то личном, а только о команде. Мы должны быть сконцентрированными и объединенными. Это очень важно и для болельщиков также.

- Можно сказать, что сегодня «Краснодар» показал чемпионский характер?

- Мы думаем только от матча к матчу, концентрируемся на результате. Надо продолжать работать, сегодня три очка нам дались очень тяжело, но мы их заработали. Будем продолжать стараться работать в таком же духе.