Нагучев: «Ростов» может писать пособие, как вести +2 и не выиграть

Комментатор Роман Нагучев высказался о матче 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Краснодар» одержал волевую победу над «Ростовом» (3:2), уступая после первого тайма с отставанием в два мяча.

«Грандиозный камбэк в Краснодаре! Таймы как будто собраны из нескольких случайных матчей. Но Ростов может писать пособие как вести +2 и не выиграть. У них целая коллекция», - написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Победный мяч на 95-й минуте забил нападающий Джон Кордоба.

«Краснодар« закрепился в лидерах турнирной таблицы, имея в своём активе 27 очков после 11 игр.