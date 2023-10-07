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Переворот в южном дерби: «Краснодар» переиграл «Ростов», проигрывая 0:2 после первого тайма

07 Октября 2023 • 20:59 Комментировать
Краснодар
3:2
Ростов

«Краснодар» и «Ростов» встретились в рамках чемпионата России по футболу. Матч 11-го тура РПЛ состоялся 7 октября на стадионе «Краснодар».

Протокол игры  
Краснодар3:2Ростов
  23'Глебов Данил (0:1)
  41'Мохеби Мохаммад (0:2)
(1:2) Сперцян Эдуард50'  
(2:2) Комличенко Николай80'  
(3:2) Кордоба Джон90'  
Сафонов МатвейВолков Сергей Евгеньевич  15'Тормена ВиторАлонсо ХуниорОлаcа ЛукасКривцов Никита 79' (Олусегун Джуниор ( 79') Черников Александр  51'Сперцян Эдуард  61'Батчи Жоау 79' (Ахметов Ильзат ( 79') Кордоба ДжонКади  60' 88' (Баньяц Михайло ( 88')
Запасные: Петров СергейАгкацев СтаниславКобнан МозесЭктов АлександрАрутюнян ГеоргийЯрлыков ВладимирШтепа МихаилКокшаров Александр
Песьяков СергейВахания ИльяМелёхин Виктор  54'Осипенко МаксимЧернов Евгений 90' (Терентьев Денис ( 90') Уткин ДаниилГлебов ДанилМиронов АлексейИонов Алексей 82' (Тугарев Роман ( 82') Голенков Егор 77' (Комличенко Николай ( 77'  78') Мохеби Мохаммад  70'
Запасные: Прохин ДанилаКирш ИльяЛангович АндрейАкбашев РоманКомаров ИванЩетинин КириллМедведев НикитаИгнатов Герман
07 октября. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

 

Южное дерби закрывало субботнюю программу 11-го тура чемпионата России. Правда, раньше «Краснодар» и «Ростов» находились в турнирной таблице чуть ближе друг к другу, а сейчас единоличный лидер РПЛ принимал аутсайдера. «Краснодар» уверенно держит первую строчку, пропустив всего три мяча, а «Ростов» находится в зоне стыковых матчей. В атаке ростовчан вышли Голенков, Мохеби и Ионов, который был особо мотивирован против бывшего клуба.

И, кажется, дополнительная мотивация сработала. Валерий Карпин успокоил своих футболистов, те не бросались на соперника, прессинговали умеренно и неспешный футбол «Краснодара» ничего хозяевам не приносил. Да, у «быков» чаще ходил мяч, однако забросы на Джона Кордобу не приводили к опасным моментам. А вот «Ростов» убегал вперёд чуть опаснее, напрягая защитников скоростными рывками.

Правда, гол пришёл не из-за этого. Сафонов забыл, что Ионов больше не играет за «Краснодар» и ужасающей передачей от своих ворот переадресовал мяч Алексею. Тот сразу вывернул передачу на Глебова, Данил на линии штрафной площади мяч подработал и вторым касанием пробил под штангу, не оставив шансов опешившему Матвею – 0:1. А под занавес второго тайма Мохеби поверг «Краснодар» в состояние грогги.

Чернов отдал из центра правее, Голенков там выиграл верх и скинул на 11-метровую отметку, откуда без шансов для Сафонова пробил Мохеби – 0:2. Маячило перед «Краснодаром» первое поражение в сезоне, но Ивич в перерыве не стал делать замен. А через пять минут после начала второго тайма Сперцян один гол отыграл. Комбинация была примерно похожа. Волков зацепил мяч справа, оттеснил Осипенко и прострелили на дугу штрафной площади. Сперцян оттуда пробил с бильярдной точностью – 1:2.

Уже через пять минут «быки» должны были счёт сравнивать. Кордоба проскочил мимо Мелёхина и Вахании, вырвавшись на рандеву с Песьяковым. Пробил Джон сильно и точно, но Сергей Каким-то чудом смог удар парировать. Однако «Краснодар» продолжил давление и был вознаграждён. Уже десять минут осталось до конца основного времени матча, когда Сперцян выдал банальный кросс от углового флага. Алонсо в борьбе с Комличенко срезал мяч в сетку и с помощью рикошета от Николая сделал автогол – 2:2.

Пятая добавленная минута шла, когда «Ростов» впал в уныние, а Краснодар стал ликовать. Джон Кордоба спокойно принял передачу Волкова справа и пробил из-под Мелёхина, заставив капитулировать Песьякова – 3:2. Суперволевая победа «Краснодара»!

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