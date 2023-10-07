В «Оренбурге» высказались о поражении от «Балтики»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о поражении от калининградской «Балтики» (0:1) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что такое бывает в футболе, ведь играла одна команда, создавая опасные моменты у чужих ворот, но соперник воспользовался ошибкой.

«Нам не хватало агрессии в атаке, первый тайм провели вяленько. Мы понимаем проблему, что нам не хватает мотивации на рядовые команды. К сожалению, так идет в этом сезоне, будем исправлять», - приводит слова Андреева «Матч ТВ».

«Оренбург» после 11 туров занимает 11-е место в турнирной таблице.