«Краснодар» отыграл у «Ростова» оба гола

Подходит к завершению матч 11-го тура Премьер-лиги, в котором «Краснодар» принимает «Ростов». Команда Владимира Ивича проиграла первый тайм со счетом 0:2 после ударов Данила Глебова и Мохаммада Мохеби. Сразу после перерыва здорово пробил Эдуард Сперцян и отыграл один мяч, а в концовке Хуниор Алонсо сделал счет 2:2. После подачи углового защитник «Краснодара» пробил головой, и мяч рикошетом от Николая Комличенко оказался в сетке.

При таком результате «Краснодар» на четыре очка отрывается от второго места, а «Ростов» становится 11-м. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.