Защитник «Оренбурга» Гойкович: «Балтика» ничего не создала

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о поражении от калининградской «Балтики» (0:1) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что тяжело принимать такие поражения, ведь гол был пропущен после собственной ошибки, а соперник далее ничего не смог создать.

«Первый тайм у нас не получился, во втором старались, команда выложилась на 100%, держала мяч большую часть игрового времени, но не хватало ударов, голевых моментов», - приводит слова Гойковича «Матч ТВ».

Уральский клуб располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 11 очков.