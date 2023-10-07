Сперцян отыграл один гол в матче «Краснодар» - «Ростов»

В матче 11-го тура Премьер-лиги «Краснодар» - «Ростов» вернулась интрига. Первый тайм выиграли гости с перевесом в два гола после ударов Данила Глебова и Мохаммада Мохеби. А на 50-й минуте отличились лидеры сезона. Сумбурно атаковали «быки» по левому краю поля, мяч оказался у Эдуарда Сперцяна, который от левого угла штрафной метко пробил низом впритирку с дальней штангой ворот «Ростова». Счет стал 1:2. «Краснодар» остается лидером с 24 очками в активе, у противника 13 баллов и 10-е место. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.