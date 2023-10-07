Пименов назвал сильные и слабые стороны «Локомотива»

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о сильных и слабых сторонах столичного клуба.

Экс-игрок сборной России отметил, что у «красно-зеленых» на данный момент все хорошо в атаке.

«Защита серьезно хромает. «Железнодорожникам» нужны центральные защитники и один футболист в опорную зону», - приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня, 7 октября, подопечные Михаила Галактионова на выезде сыграли вничью с «Уралом» со счётом 2:2, сумев отыграться на 95-й минуте благодаря голу вышедшего на замену нападающего Тимура Сулейманова.