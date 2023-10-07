«Краснодар» впервые в этом сезоне РПЛ пропустил два гола

«Краснодар» пропустил два гола от «Ростова» в игре 11-го тура Российской премьер-лиги.

Первый мяч «быки» пропустили на 23-й минуте от Данила Глебова, который вместе с партнерами воспользовался ошибкой голкипера кубанцев Матвея Сафонова. Второй гол «Ростов» забил на 41-й минуте, его автором стал Мохаммад Мохеби.

Стоит сказать, что в текущем розыгрыше РПЛ «Краснодар» проводит уже 11 матч, но впервые пропускает два мяча за одну игру. До поединка с «Ростовом» у команды Владимира Ивича было всего три пропущенных гола: от «Динамо» (1-й тур), «Локомотива» (5-й тур) и «Ахмата» (8-й тур). Во всех остальных встречах «Краснодар» уходил с поля с «сухими» воротами.

На данный момент в матче «Краснодар» - «Ростов» перерыв. Следить за вторым таймом вы можете в текстовой трансляции на портале LiveResult.