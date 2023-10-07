Деограсия высказался о поражении от «Балтики»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о поражении от калининградской «Балтики» (0:1) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что игра получилась равной, а его команда пропустила после индивидуальной ошибки.

«После пропущенного гола наша команда смотрелась слабее. Но во втором тайме мы сыграли лучше, у нас были моменты, но в итоге проиграли», - заявил Деограсия на пресс-конференции.

Уральский клуб в настоящий момент располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 11 очков. В ближайшем туре «Оренбург» сыграет против «Факела».