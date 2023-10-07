«Ростов» забил «Краснодару» второй гол за тайм

Матч 11-го тура Премьер-лиги «Краснодар» - «Ростов» может завершиться сенсационным результатом. «Быки», никому не проигрывающие в первой трети сезона и пропустившие всего три гола, получили уже второй мяч от гостей всего за один тайм.

На 41-й минуте поединка Егор Голенков получил мяч в штрафной с левого фланга и протолкнул его вперед, а Мохаммад Мохеби вторым касанием метров с шести пробил под перекладину.

На табло 0:2, при таком раскладе «Краснодар» остается лидером, а вот «Ростов» выходит на 10-е место в таблице. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.