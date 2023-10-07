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Генич — о первых минутах матча «Краснодар» - «Ростов»: Только один вопрос: кто из них лидер чемпионата?

07 Октября 2023 • 19:46 Комментировать
Краснодар
3:2
Ростов

Известный комментатор и журналист Константин Генич высказался о первых минутах матча 11-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» - «Ростов».

«По первым 30 минутам только один вопрос: кто лидер чемпионата Ростов или  Краснодар?!» — написал Генич в своем телеграм-канале.

Матч «Краснодар» - «Ростов» проходит в эти минуты. На данный момент донской коллектив обыгрывает своего соперника со счетом 2:0. Авторами забитых голов стали полузащитник Данил Глебов и нападающий Мохаммад Мохеби.

Спортивный портал LiveResult проводит прямую текстовую трансляцию игры, следить за которой можно по данной ссылке.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Константин Генич
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