Генич — о первых минутах матча «Краснодар» - «Ростов»: Только один вопрос: кто из них лидер чемпионата?

Известный комментатор и журналист Константин Генич высказался о первых минутах матча 11-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» - «Ростов».

«По первым 30 минутам только один вопрос: кто лидер чемпионата Ростов или Краснодар?!» — написал Генич в своем телеграм-канале.

Матч «Краснодар» - «Ростов» проходит в эти минуты. На данный момент донской коллектив обыгрывает своего соперника со счетом 2:0. Авторами забитых голов стали полузащитник Данил Глебов и нападающий Мохаммад Мохеби.

Спортивный портал LiveResult проводит прямую текстовую трансляцию игры, следить за которой можно по данной ссылке.