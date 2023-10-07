Генич: Сафонов игрой ногами доведёт до инфаркта любого болельщика «Краснодара»

Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал пропущенный гол «Краснодара» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».

Виновником мяча стал голкипер «быков» Матвей Сафонов, который сделал передачу сопернику у своих ворот.

«Матвей, конечно, игрой ногами любого до инфаркта доведет, если вы, разумеется, болеете за Краснодар», — написал Генич в своем телеграм-канале.

В эти минуты продолжается встреча «Краснодара» и «Ростова». На данный момент подопечные Валерия Карпина ведут со счетом 1:0. Следить за всеми событиями игры можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.