«Ростов» повёл в матче с «Краснодаром» после удара Глебова

В эти минуты проходит заключительный субботний матч 12-го тура Премьер-лиги, в котором «Краснодар» принимает «Ростов». На экваторе первой половины встречи гости вышли вперед. Матвей Сафонов неудачно ввёл мяч в игру, Алексей Ионов сразу же прострелил в штрафную, Александр Черников прервал передачу, но мяч отскочил недалеко, и Данил Глебов метров с 13 расстрелял ворота «быков».

«Краснодар» в любом случае остается лидером при счете 0:1, а вот «Ростов» с 13 очками может подняться на 10-е место.

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