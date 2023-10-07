Защитник «Урала» Кулаков - о ничьей с «Локомотивом»: Это дело психологии, потому что хочется удержать счёт

Защитник «Урала» Денис Кулаков подвёл итоги матча 11-го тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива», который завершился вничью со счётом 2:2.

Напомним, что уральский клуб упустил победу на 95-й минуте.

Игрок отметил, что дело в психологии, ведь хотелось удержать счёт.

«Плюс я думаю, если бы мы реализовали 11‑метровый, то, наверное, мы довели бы до победы, а так прижались к своим воротам и пропустили. Футбол, к сожалению, наказывает», - заявил Кулаков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что на 71-й минуте Илья Ишков не реализовал пенальти, после которого судья попросил перебить, а футболист снова не смог распечатать Илью Лантратова.