​«Балтика» пока набирает очки только дома

«Балтика» в субботу вечером порадовала своих болельщиков победой над «Оренбургом» в матче 11-го тура чемпионата России.

Стоит сказать, что все свои 10 очков в этом сезоне Российской премьер-лиги «Балтика» завоевала в домашних матчах. На выезде же калининградская команда проиграла все шесть прошедших матчей чемпионата.

Следующий матч Премьер-лиги «Балтика» проведёт в субботу, 21 октября. Команда Сергея Игнашевича будет принимать «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что «Балтика» выступает в топ-дивизионе России впервые с сезона 1998 года.