Защитник «Балтики» Остойич - о победе над «Оренбургом»: Играли фактически за шесть очков

Защитник «Балтики» Иван Остойич подвёл итоги матча 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором калининградская команда одержала победу со счётом 1:0 над «Оренбургом».

Игрок отметил, что доволен игрой своей команды, ведь встреча была фактически за шесть очков.

«Во втором тайме концентрировались на обороне, хотели сыграть на контратаках и забить еще один мяч, но не получилось. Главное — выиграли», - заявил Остойич в эфире «Матч ТВ».

Подопечные Сергея Игнашевича благодаря победе поднялись на 12-ю строчку в турнирной таблице.