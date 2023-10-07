«Сафонову надо прекратить мучить своих защитников» — Кавазашвили

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился комментарием о вратаре «Краснодара» Матвее Сафонове.

«Сафонов — классный вратарь, но ему надо прекратить мучить своих защитников в штрафной площади короткими передачами. Он заставляет их нервничать и ошибаться, засовывая им мячик», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

Эксперт отметил, что вратарь должен приносить команде покой и уверенность.

В текущем сезоне Сафонов сыграл в десяти матчах чемпионата России и в семи из них не пропустил ни одного гола.

Сегодня, 7 октября, «Краснодар» примет на своем поле «Ростов» в 12-м туре РПЛ. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, начало — в 19:00 по мск.