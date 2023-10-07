Борис Ротенберг уверен, что «Сочи» сохранит прописку в РПЛ

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг уверен, что команда сможет сохранить прописку в элитном дивизионе по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги.
«На сто процентов уверен, что «Сочи» останется в РПЛ», - приводит слова Ротенберга «РИА Новости».
Напомним, что сегодня, 7 октября, подопечные Александра Точилина на своём поле потерпели поражение от питерского «Зенита» со счётом 0:2 и по итогу ушли на двухнедельный перерыв, связанный с играми сборных, на последней строчке в турнирной таблице с шестью очками в активе.
В следующем туре их ожидает игра против «Урала».
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