Борис Ротенберг уверен, что «Сочи» сохранит прописку в РПЛ

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг уверен, что команда сможет сохранить прописку в элитном дивизионе по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«На сто процентов уверен, что «Сочи» останется в РПЛ», - приводит слова Ротенберга «РИА Новости».

Напомним, что сегодня, 7 октября, подопечные Александра Точилина на своём поле потерпели поражение от питерского «Зенита» со счётом 0:2 и по итогу ушли на двухнедельный перерыв, связанный с играми сборных, на последней строчке в турнирной таблице с шестью очками в активе.

В следующем туре их ожидает игра против «Урала».