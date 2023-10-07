Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче «железнодорожников» с «Уралом» (2:2).

«Урал» - весёлая команда, дома играет хорошо. «Локо» - молодцы, клуб показал характер, а футболисты показали, что держат концентрацию на последних минутах.

Сулейманов? Основной нападающий команды - Дзюба. Тимур способен выходить на поле и помогать атаке. В плане работоспособности он хорош, но опыта и мастерства пока не хватает. В любом случае он себя уже зарекомендовал. Думаю, он будет проявлять себя дальше. Сулейманов и Изидор - разноплановые футболисты, так что это не прямая замена. Разноплановые футболисты нужны любой команде. Он подходит под схему с двумя нападающими, хорошо подбирает мячи и умеет забивать», - сказал Булыкин.