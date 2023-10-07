В «Сочи» рассказали о состоянии Нобоа

Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» рассказала о состоянии полузащитника Кристиана Нобоа, который получил травму и был заменён в концовке первого тайма матча 11-го тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита» (0:2).

«У Нобоа на данный момент напряжение икроножной мышцы. Мы будем делать обследование, чтобы понять серьезность травмы», - заявили в пресс-службе «Спорт-Экспрессу».

В текущем сезоне 38-летний эквадорец принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами.

«Сочи» после 11 туров замыкает турнирную таблицу с шестью очками в активе.