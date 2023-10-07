Вратарь Адамов поделился ощущениями после дебюта за «Зенит» в РПЛ

В субботу «Зенит» обыграл на выезде «Сочи» со счётом 2:0. Для вратаря Дениса Адамова это был первый матч за питерцев в Российской премьер-лиге. После игры Адамов поделился своими ощущениями.

«Дебютировать всегда положительно, все поздравляют, хотя это только в Премьер-лиге первая за «Зенит». Поэтому всегда приятно с победы начинать», - цитирует Адамова ТАСС.

Следующий матч «Зенит» проведёт в воскресенье, 22 октября. Команда Сергея Семака будет играть против «Крыльев Советов» на своём поле в рамках 12-го тура чемпионата России.

Отметим, что за счёт победы над «Сочи» «Зенит» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Локомотив».