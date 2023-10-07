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«Балтика» дома обыграла «Оренбург» и выбралась из зоны стыковых матчей

07 Октября 2023 • 18:27 Комментировать
Балтика
1:0
Оренбург

«Балтика» и «Оренбург» встретились в рамках чемпионата России по футболу. Матч 11-го тура РПЛ состоялся 7 октября на стадионе «Ростех Арена».

Протокол игры  
Балтика1:0Оренбург
(1:0) Гузина Гедеон23'  
Латышонок ЕвгенийОстойич ИванГассама НатанРадмановац НиколаСото Гильермо 60' (Маляров Кирилл ( 60') Кузьмин Максим 65' (Галоян Артур ( 65') Бистрович КристиянОсипов АлександрФернандес Роберто II 84' (Дудиев Аслан ( 84') Энрикес Анхело 84' (Казаев Ян ( 84') Гузина Гедеон 60' (Мусаев Тамерлан ( 60')
Запасные: Джанаев СосланБориско МаксимАванесян ТигранЛамейра ЖоаоПуцко Александр
Сысуев НиколайАдамов АрсенГойкович РенатоПерес МатиасСидоров МаксимБашич ИванКапленко КириллВера Лукас ГабриэльКовалёв ЮрийВоробьёв Дмитрий Дмитриевич  27'Мансилья Брайан Эсекиэль
Запасные: Сиваков МихаилХотулёв ДанилаФлорентин Сесар ГабриэльКуэро ДжастинКеняйкин АлексейМихайлов ЯрославОбухов ВладимирМарин ДжиммиПолуяхтов ВладимирОганесян СтепанГогличидзе ЛеоГюрлюк Эмирджан
07 октября. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).

 

Последние домашние матчи в РПЛ «Балтика» проводила хорошо (победа над «Ахматом» и ничья с «Ростовом»), поэтому и против «Оренбурга» решила не тушеваться. Сразу взяли мяч хозяева, постепенно стали накатывать в позиционных атаках. «Оренбург» же принял правила игры и действовал вторым номером. Давление хозяев возрастало, к середине первого тайма гости уже с трудом отбивались.

И не смогли отбиться после длинного выноса Латышонка. Голкипер «Балтики» длиннющим пасом отыскал Адамова, Арсен скинул мяч на Гузину, а Гедеон вколотил мяч под перекладину – 1:0. «Балтика» открыла счёт и почувствовала запах крови. Буквально тут же Кристиян Бистрович продемонстрировал классный дриблинг на дуге штрафной площади и сильно пробил затем. Сысуев у штанги парировал мяч, выручив свою команду.

Следующий суперсейв Николая состоялся под занавес тайма. Опять же Гузина откликнулся на скидку Ренато Гойковича, из пределов штрафной площади смачно плюнул под перекладину, но Сысуев успел вскинуть руки и перевести мяч на угловой. Сысуев всеми силами оставлял «Оренбург» в игре, однако защитники и арбитр будто были против. Капленко вместо мяча махнул по Гузине, привезя пенальти.

Повезло гостям, что помощники арбитра внимательно рассмотрели эпизод. Позвали к монитору главного судью и тот заметил, что Гузина сам подставился – пенальти в итоге отменён. Тройная замена Деограсии (Флорентин, Гогличидзе и Марин вышли на поле) оживила «Оренбург». Куда больше гости стали владеть мячом, забрали территорию, стали накатывать в позиционных атаках. Но острота не торопилась появляться.

В последней трети матча «Балтика» всё-таки пережила пару неприятных минут. Так Брайан Мансилья на дуге штрафной площади накрутил соперника, далее пробив в угол. Латышонок парировать не сумел, но за голкипера сыграла штанга. Следом Перес бил после скидки Веры, подстроился хорошо Матиас, пальнул плотно, однако в створ попасть не сумел. Правда, могла и «Балтика» второй забить – в руку Мансилье мяч попал в суматохе и была долгая проверка на пенальти, но рефери в итоге на «точку» не поставил.

Минимальная победа «Балтики» зафиксирована, команда Сергея Игнашевича выбралась из зоны стыков, догнав как раз «Оренбург».

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Оренбург
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