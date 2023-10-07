ВАР и пара несостоявшихся пенальти: «Балтика» Игнашевича одолела «Оренбург» и одержала вторую домашнюю победу подряд

В матче команд второй восьмёрки турнирной таблицы РПЛ «Балтика» встречалась с «Оренбургом».

«Балтика» подходила к отчётному матчу на предпоследнем месте. Только своя победа не гарантировала бы ей позицию вне зоны вылета по итогам одиннадцати туров. Но в любом случае выигрыш приблизил бы калининградцев к «Оренбургу» на расстояние одного очка.

В предыдущем туре чемпионата «Балтика» на выезде проиграла ЦСКА, а «Оренбург» у себя дома уверенно победил «Зенит». Среди рабочей недели в рамках Кубка России калининградцы уступили в гостях всё тому же «Зениту», а оренбуржцы выиграли на выезде у «Сочи».

До середины первого тайма наблюдался вязкий футбол, прежде чем Гузина открыл счёт в пользу хозяев. Латышонок совершил вынос из своей штрафной площади, Адамов сделал опрометчивую скидку назад, и Гузина с левого полуфланга впечатал мяч под перекладину (1:0).

Далее дистанционный удар Энрикеса отразил Сысуев, а Воробьёв получил жёлтую карточку за столкновение в правой части чужой штрафной площади с Латышонком. Потом Сидоров в своей штрафной наступил на ногу Гузине, что арбитр в поле и система ВАР не заметили или проигнорировали.

На 36-й минуте Гойкович перед своими воротами буквально подарил мяч Гузине, и только сэйв Сысуева спас гостей от второго пропущенного гола. Вообще, оборона «Оренбурга» чересчур чудила в первом тайме, и ляп на ляпе был у Адамова. Полнейшая анархия царила сзади у визитёров.

К 40-й минуте балтийцы едва не получили в свою пользу пенальти. Цыганок уже указал на точку, но отменил одиннадцатиметровый после просмотра видеоповтора. Капленко около лицевой линии пытался вынести мяч, и Гузина упал в единоборстве с ним. Решили судьи по итогу, что не было там фола.

Судя по тому, как «Оренбург» смотрелся в защите, команда гостей должна была остаться довольной, что проиграла первый тайм лишь с минимальным счётом. В перерыве Деограсия сделал тройную замену, что было предсказуемо, а Игнашевич дал установку своим подопечным действовать строго от обороны.

На 55-й минуте Мансилья получил передачу на правом полуфланге и с острого угла пробил в сетку с внешней стороны. С приличных дистанций Флорентин ударил рядом со штангой, а Мансилья попал в правую боковую стойку. На 71-й минуте Матиас Перес после скидки Веры подбросил мяч головой над перекладиной.

Цыганок смотрел ещё другой видеоповтор и не назначил пенальти, когда мяч срикошетил в руку Мансилье от другой части его тела. «Оренбург» не сумел пронзить чужую оборону и проиграл второй подряд выездной матч в чемпионате.

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Ну а «Балтика», напротив, выиграла вторую кряду домашнюю встречу. Все свои десять очков в Премьер-лиге калининградцы набрали в родных стенах. Они покинули зону вылета, но ещё могут в неё вернуться по итогам одиннадцатого тура.

Кирилл Иванцов