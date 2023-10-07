Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ВАР и пара несостоявшихся пенальти: «Балтика» Игнашевича одолела «Оренбург» и одержала вторую домашнюю победу подряд

07 Октября 2023 • 18:25 Комментировать
Балтика
1:0
Оренбург

В матче команд второй восьмёрки турнирной таблицы РПЛ «Балтика» встречалась с «Оренбургом».

Протокол игры  
Балтика1:0Оренбург
(1:0) Гузина Гедеон23'  
Латышонок ЕвгенийОстойич ИванГассама НатанРадмановац НиколаСото Гильермо 60' (Маляров Кирилл ( 60') Кузьмин Максим 65' (Галоян Артур ( 65') Бистрович Кристиян  83'Осипов АлександрФернандес Роберто II 84' (Дудиев Аслан ( 84') Энрикес Анхело 84' (Казаев Ян ( 84') Гузина Гедеон 60' (Мусаев Тамерлан ( 60')
Запасные: Джанаев СосланБориско МаксимАванесян ТигранЛамейра ЖоаоПуцко Александр
Сысуев НиколайАдамов Арсен 46' (Флорентин Сесар Габриэль ( 46') Гойкович РенатоПерес Матиас  76'Сидоров Максим 87' (Куэро Джастин ( 87') Башич ИванКапленко Кирилл 46' (Марин Джимми ( 46') Вера Лукас ГабриэльКовалёв Юрий 46' (Гогличидзе Лео ( 46') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич  27' 75' (Обухов Владимир ( 75') Мансилья Брайан Эсекиэль
Запасные: Сиваков МихаилХотулёв ДанилаКеняйкин АлексейМихайлов ЯрославПолуяхтов ВладимирОганесян СтепанГюрлюк Эмирджан
07 октября. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).

«Балтика» подходила к отчётному матчу на предпоследнем месте. Только своя победа не гарантировала бы ей позицию вне зоны вылета по итогам одиннадцати туров. Но в любом случае выигрыш приблизил бы калининградцев к «Оренбургу» на расстояние одного очка.

В предыдущем туре чемпионата «Балтика» на выезде проиграла ЦСКА, а «Оренбург» у себя дома уверенно победил «Зенит». Среди рабочей недели в рамках Кубка России калининградцы уступили в гостях всё тому же «Зениту», а оренбуржцы выиграли на выезде у «Сочи».

До середины первого тайма наблюдался вязкий футбол, прежде чем Гузина открыл счёт в пользу хозяев. Латышонок совершил вынос из своей штрафной площади, Адамов сделал опрометчивую скидку назад, и Гузина с левого полуфланга впечатал мяч под перекладину (1:0).

Далее дистанционный удар Энрикеса отразил Сысуев, а Воробьёв получил жёлтую карточку за столкновение в правой части чужой штрафной площади с Латышонком. Потом Сидоров в своей штрафной наступил на ногу Гузине, что арбитр в поле и система ВАР не заметили или проигнорировали.

На 36-й минуте Гойкович перед своими воротами буквально подарил мяч Гузине, и только сэйв Сысуева спас гостей от второго пропущенного гола. Вообще, оборона «Оренбурга» чересчур чудила в первом тайме, и ляп на ляпе был у Адамова. Полнейшая анархия царила сзади у визитёров.

К 40-й минуте балтийцы едва не получили в свою пользу пенальти. Цыганок уже указал на точку, но отменил одиннадцатиметровый после просмотра видеоповтора. Капленко около лицевой линии пытался вынести мяч, и Гузина упал в единоборстве с ним. Решили судьи по итогу, что не было там фола.

Судя по тому, как «Оренбург» смотрелся в защите, команда гостей должна была остаться довольной, что проиграла первый тайм лишь с минимальным счётом. В перерыве Деограсия сделал тройную замену, что было предсказуемо, а Игнашевич дал установку своим подопечным действовать строго от обороны.

На 55-й минуте Мансилья получил передачу на правом полуфланге и с острого угла пробил в сетку с внешней стороны. С приличных дистанций Флорентин ударил рядом со штангой, а Мансилья попал в правую боковую стойку. На 71-й минуте Матиас Перес после скидки Веры подбросил мяч головой над перекладиной.

Цыганок смотрел ещё другой видеоповтор и не назначил пенальти, когда мяч срикошетил в руку Мансилье от другой части его тела. «Оренбург» не сумел пронзить чужую оборону и проиграл второй подряд выездной матч в чемпионате.

Реклама


Ну а «Балтика», напротив, выиграла вторую кряду домашнюю встречу. Все свои десять очков в Премьер-лиге калининградцы набрали в родных стенах. Они покинули зону вылета, но ещё могут в неё вернуться по итогам одиннадцатого тура.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Чемпионат России Оренбург РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Балтика Балтика
Оренбург Оренбург
1
0
2.55 3.40 2.90
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
3
2
1.84 3.70 4.60
Видео
08.10.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
2.90 3.40 2.55
Видео
08.10.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
1.62 4.10 6.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.34 3.70 3.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Рубин Рубин
2.07 3.60 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
22:19 · Россия. Премьер-лига
​Деменко: «Рад за «Краснодар», но и за «Ростов» обидно»
22:18 · Россия. Премьер-лига
Дзюба — о Галактионове: «Я за Михалыча до конца, он это знает»
22:14 · Россия. Премьер-лига
​Дьяков: «Ростов» не работает над ошибками»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Дзюба — о матче против «Урала»: «Результат, наверное, закономерный»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Ростова» Мохебби раскритиковал судейство в матче против «Краснодара»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Афанасьев: Думаю, «Спартак» и ЦСКА покажут яркий футбол
21:36 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Ростов» провёл прекрасный матч, просто «Краснодар» сильнее» 1
21:35 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «Эмоции, которыми хочу описать этот матч, это счастье»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Краснодар» может стать чемпионом
21:28 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Идеальный первый тайм, вообще идеальный, наверное, лучший за всё время»
21:25 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» в третий раз не может удержать преимущество в два мяча в этом сезоне
21:23 · Россия. Премьер-лига
Сперцян: «На этом строится чемпионская игра» 1
21:18 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «В первые 45 минут у нас не получалось играть в наш футбол»
21:17 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: У «Спартака» нет вариантов, кроме победы над ЦСКА
21:11 · Россия. Премьер-лига
Нагучев: «Ростов» может писать пособие, как вести +2 и не выиграть
Все новости
Рекомендуем