​Кассьерра: «Мы больше не должны терять очки»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра дал комментарий после гостевой победы над «Сочи» со счётом 2:0.

«Самое главное, что после двух поражений мы победили. Было важно выиграть сегодня. Знаем, что мы больше не должны позволять себе терять очки. Нужно приближаться к первому месту, где мы всегда хотим быть.

Рад, что смог забить, но для меня самым важным является помощь команде побеждать», - сказал Кассьерра журналистам.

Матео Кассьерра забил уже девять голов в текущем чемпионате России. Именно колумбиец сейчас занимает первое место в рейтинге бомбардиров Премьер-лиги.