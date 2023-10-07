Ненахов отметил характер «Локомотива» после ничьи с «Уралом»

Защитник столичного «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал ничью в матче 11-го тура Премьер-лиги против «Урала».

«Хорошо, что проявили характер и отыгрались на последних минутах. Это плюс. Естественно, хотели выиграть, настраивались только на победу и в принципе начало встречи осталось за нами», — заявил игрок «железнодорожников» в интервью «Спорт-Экспрессу». Также Ненахов отдал должное «Уралу», отметив их хорошую форму и тот факт, что игра могла сложиться в любую из сторон.

Напомним, что «Локомотив» сыграл гостевую ничью со счётом 2:2, забив спасительный мяч на 96-й минуте. После 11-го тура подопечные Михаила Галактионова с 19 очками находятся на третьем месте в турнирной таблице.