Орлов назвал минусы нападающих «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающих питерского «Зенита» Матео Кассьерре и Иване Сергееве после победы над «Сочи» (2:0) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что россиянину не хватает резкости, ведь в паре с колумбийцем они мало прессингуют защитников соперника.

«Пока Кассьерра с Сергеевым недотягивают до прежних нападающих. Надо быть более мобильными, более активными, надо чаще отскакивать от своих опекунов для приема мяча», - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кассьерра является лучшим бомбардиром РПЛ с девятью мячами в активе.