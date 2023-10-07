Орлов: «В матче с «Сочи» Адамов показал, что готов претендовать на пост номер один в «Зените»

Известный журналист и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов оценил игру вратаря «сине-бело-голубых» Дениса Адамова в матче с «Сочи» (2:0).

«Безусловно, нужно отдать должное вратарю. Адамов сегодня показал, что готов претендовать на пост номер один в «Зените». Очень уверенная игра в его исполнении. Хорош на выходах, намертво забирал мячи», — заявил Орлов «Спорт-Экспрессу».

Напомним, 25-летний футболист перешел в «Зенит» из «Сочи» в летнее трансферное окно. В составе санкт-петербургского коллектива Адамов провел два матча во всех турнирах и пропустил один гол.

В 12-м туре РПЛ «Зенит» встретится с самарскими «Крыльями Советов».