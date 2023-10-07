Объявлен состав «Ростова» на гостевой матч с «Краснодаром»

Тренерский штаб «Ростова» во главе с Валерием Карпиным объявил стартовый состав на матч 11-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».

Состав «Ростова»: Песьяков, Мелёхин, Чернов, Вахания, Осипенко, Миронов, Мохеби, Ионов, Глебов (капитан), Уткин, Голенков.

Стартовый свисток южного дерби на стадионе «Краснодар» назначен на 19:00 по московскому времени. После 10 туров «Ростов» находится на 12-м месте в турнирной таблице с десятью очками. «Краснодар» с 24 баллами лидирует в Российской премьер-лиге.