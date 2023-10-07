​«Краснодар» огласил состав на южное дерби с «Ростовом»

В 11-м туре Российской премьер-лиги «Краснодар» будет принимать «Ростов». Главный тренер «быков» Владимир Ивич принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Южное дерби между «Краснодаром» и «Ростовом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Краснодар» после десяти туров является лидером Российской премьер-лиги. Команда Владимира Ивича добилась семи побед при трёх ничьих.