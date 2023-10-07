Орлов назвал «Краснодар» главным претендентом на чемпионство

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил шансы «Краснодара» на чемпионский титул Премьер-лиги после 10 туров.

«Ивич фундаментально подходит к работе. У «Краснодара» хороший состав — Черников, Сперцян. «Краснодар» играет с самоотдачей, в охотку. Пока это претендент номер один на чемпионство», — заявил эксперт в интервью Sport24. Отдельно Орлов оценил роль Олакунле Олусегуна, назвав нигерийца «джокером» Ивича.

После трети сезона чемпионата России «Краснодар» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 24 очками. В матче 11-го тура «быки» встретятся с «Ростовом».