«Сочи» напрямую вылетит из РПЛ» — Пономарёв

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о «Сочи», который находится на дне турнирной таблицы РПЛ.

«Пока последнее место «Сочи» закономерно. Считаю, «Сочи» напрямую вылетит из Премьер-лиги. Очень тяжело южанам будет остаться», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

В 11 матчах «Сочи» смог набрать всего шесть очков, одержав две победы и потерпев девять поражений — больше всех в РПЛ.

Напомним, ранее пост главного тренера команды покинул Дмитрий Хохлов, а его место занял Александр Точилин. Стоит сказать, что под руководством нового специалиста «Сочи» провел пять матчей и все проиграл.

