​Нобоа не знает, мог ли бы Дзюба помочь «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос, мог ли бы Артём Дзюба помочь команде в её нынешней ситуации.

«Сочи» проиграл шесть последних матчей чемпионата России. На текущий момент команда занимает последнее место в турнирной таблице с шестью зачётными баллами в активе.

«Я не знаю, помог бы нам Артём Дзюба - нам нужно усиление прямо сейчас, сегодня, посмотрим зимой», - цитирует Нобоа ТАСС.

Артём Дзюба играет за «Локомотив».

Чемпионат России с понедельника уходит на паузу, связанную с матчами национальных сборных. Ближайший матч Премьер-лиги «Сочи» проведёт 22 октября – против «Урала» на выезде.