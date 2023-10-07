Радимов не уверен, что «Крылья Советов» обыграют «Пари НН»

Российский тренер Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 11-го тура РПЛ, в котором «Пари НН» встретится с «Крыльями Советов».

«Конечно, «Пари НН» — это не «Спартак», такой свободы действий «Крылья Советов» не получат, и я не уверен, что они даже одержат победу в этом матче», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

На текущий момент самарский коллектив находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в десяти играх. Подопечные Сергея Юрана занимают девятое место, имея в своем активе 14 баллов.

Матч «Пари НН» - «Крылья Советов» пройдет 8 октября и начнется в 14:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.