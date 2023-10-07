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Радимов не уверен, что «Крылья Советов» обыграют «Пари НН»

07 Октября 2023 • 17:33 Комментировать
Пари НН
...
Крылья Советов
1 3.00 X 3.30 2 2.50
Через 16 ч. 37 мин.

Российский тренер Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 11-го тура РПЛ, в котором «Пари НН» встретится с «Крыльями Советов».

«Конечно, «Пари НН» — это не «Спартак», такой свободы действий «Крылья Советов» не получат, и я не уверен, что они даже одержат победу в этом матче», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

На текущий момент самарский коллектив находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в десяти играх. Подопечные Сергея Юрана занимают девятое место, имея в своем активе 14 баллов.

Матч «Пари НН» - «Крылья Советов» пройдет 8 октября и начнется в 14:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Владислав Радимов Пари НН
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