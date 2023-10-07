​В «Сочи» не обсуждают смену тренера, несмотря на кризис

Дмитрий Рубашко, который в «Сочи» занимает должность генерального директора, дал понять, что клуб не обсуждает вопрос со сменой главного тренера.

«Сочи» сейчас занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, команда потерпела шесть поражений подряд. Александр Точилин недавно вернулся на должность рулевого сочинцев после отставки Дмитрия Хохлова.

«Мы сейчас работаем, поэтому чего обсуждать [увольнение Точилина], главный тренер - Александр Васильевич. Каждому тренеру стоит волноваться, как и футболисту. Нужно добиваться результата, тогда волноваться не надо», - цитирует Рубашко ТАСС.

Следующий матч Премьер-лиги «Сочи» проведёт 22 октября – против «Урала» на поле соперника.