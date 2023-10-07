Агент Селюк выделил работу Галактионова после матча «Урал» - «Локомотив»

Агент Дмитрий Селюк оценил работу главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова после матча 11-го тура против «Урала», который завершился вничью со счётом 2:2.

Агент отметил, что Галактионов делает правильные замены, и видно, что они работают.

«Тут плюс тренеру, потому что он полностью чувствует и понимает, кого надо добавить, чтобы усилить. Галактионов – молодец», - приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

Напомним, что столичный клуб от поражения спас Тимур Сулейманов, который появился на поле на 81-й минуте встречи и отличился в последней атаке.