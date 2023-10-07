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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Нобоа высказался о кризисе «Сочи» - команда проиграла 6 матчей РПЛ кряду

07 Октября 2023 • 17:22 Комментировать
Сочи
0:2
Зенит

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о результатах команды. Сочинцы проиграли шесть последних матчей Премьер-лиги, забив в них всего один гол.

«Конечно, внутри коллектива все переживают, стараются. У нас есть перерыв, но даже никто не хочет уходить в отпуск, хотят только работать. Но у нас такой момент, что нужно отдыхать, нужно отпустить всё», - цитирует Нобоа ТАСС.

По словам Нобоа, для преодоления кризиса «Сочи» нужно много работать, переступая через себя. Эквадорец отметил, что ответственность за ситуацию лежит на всех – и на тренерах, и на футболистах.

Следующий матч чемпионата России «Сочи» проведёт 22 октября – против «Урала» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа Сочи
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