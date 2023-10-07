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В «Сочи» высказались о будущем Точилина

07 Октября 2023 • 17:16 Комментировать
Сочи
0:2
Зенит

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о будущем главного тренера Александра Точилина.

Спортивный функционер отметил, что не будет ничего комментировать про кредит доверия.

«Нужны победы. Это как с футболистами. Их в состав ставят, если он хорошо тренируется. Так же и с тренером: если дает результат, значит, он тренером и является», - приводит слова Рубашко «Матч ТВ».

На вопрос о поиске нового тренера он решил не отвечать.

Напомним, что «Сочи» после 11 туров замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своём активе всего лишь шесть очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Точилин Сочи Дмитрий Рубашко
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