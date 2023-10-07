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Борис Игнатьев: «Когда Кассьерра забил второй мяч, всё стало ясно» эксклюзив

07 Октября 2023 • 17:12 Комментировать
Сочи
0:2
Зенит

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «Зенита» над «Сочи», 2:0, в матче 11-го тура РПЛ.

- Как вам игра?

- Без вариантов. Второй тайм отличался от первого, в котором «Зенит» решил все свои задачи и дал понять, что «Сочи» сейчас по праву находится внизу турнирной таблицы. В первом тайме хозяева выглядели практически безнадежно. Я бы не сказал, что «Зенит» блистал, но с точки зрения комбинационного ведения игры он явно превосходил южан. Это не сильно выражалось в голевых ситуациях, но все, что питерцам было необходимо, они сделали. А дальше играли по счету, особо не напрягаясь. Семак дал возможность выйти на поле другим футболистам. По игре было видно, какая команда претендует на что-то значимое, а у какой ничего не получается. Поэтому «Зенит» победил справедливо.

- Можно сказать, что второй гол «Зенита» предопределил результат игры?

- Когда Кассьерра забил второй мяч, все стало ясно, причем обеим командам, кто сегодня победит.

- В игре «Сочи» вообще ничего не понравилось?

- Во втором тайме, когда «Зенит» сбросил обороты, просматривалось то, что было когда-то, когда «Сочи» блистал. Я имею в виду прежнюю игру. Хозяева стали действовать быстрее, надежнее и пытались создавать атаки на ворота соперника. Но питерцы довольно просто решили эту проблему.

- Замены в конце матча оживил игру «Сочи», но показалось, что они поздно были сделаны Точилиным.

- Понятно, что запасные ребята хотели себя проявить, но это получилось не настолько хорошо, чтобы «Зенит» захлебнулся и не способен был справиться с игрой «Сочи».

- Как вам дебют Адамова в воротах «Зенита»?

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- Он выручал в опасных моментах. Это способный вратарь. Он сделал свою работу.

- После этой победы дела у «Зенита» пойдут в гору? Мы видели, что команда буксовала в последнее время.

- В любом случае команда Семака будет прибавлять. Сейчас «Зенит» на третьем месте, и есть основания говорить о том, что он будет бороться за первое место.

- А что касается «Сочи»? Это первый претендент на вылет?

- По тому, какой там состав, и учитывая, что еще очень много матчей впереди, там есть потенциальные возможности изменить ситуацию. Это не футболисты ФНЛ, а вполне пристойные игроки для премьер-лиги. Здесь все зависит от того, насколько успешно команда проведет паузу и насколько ребята смогут выйти из состояния неуверенности, в котором находятся сейчас. Оно явно просматривается. Это не те футболисты, которые показывали свое мастерство при Федотове.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Борис Игнатьев Сочи
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