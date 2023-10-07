Александр Горшков: «Краснодар» играет лучше «Зенита», но петербуржцы не захотят упускать чемпионство»

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков поделился мнением об игре «сине-бело-голубых» и «Краснодара» в этом сезоне.

«Зенит» на бумаге фаворит, но по факту «Краснодар» сейчас на первой позиции, играет более-менее стабильно, прагматичнее, чем раньше. «Краснодар» играет лучше, чем «Зенит», но петербуржцы не захотят упускать чемпионство», — цитирует Горшкова портал «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своей копилке 24 очка. Подопечные Сергея Семака находятся на третьей позиции, набрав 20 баллов. Стоит сказать, что у «быков» еще есть игра в запасе.

Сегодня, 7 октября, команда Владимира Ивича примет «Ростов». Южное дерби должно стартовать в 19:00 по мск. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.