Точилин: «Нет забитых мячей, поэтому нет побед»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Видно желание команды играть, видно желание команды добиваться результата, но его пока нет. Шестое поражение подряд в чемпионате. В чем причины, если разбираться по горячим следам?

- Мне кажется, вы ответили на вопрос, который сами задаете. Нет забитых мячей, поэтому нет побед.

- Как с этим быть, какой может быть выход из ситуации? Один забитый мяч за шесть туров, и тот с пенальти.

- После какой уже игры стою… Рецепт один: только работать и исправлять ту ситуацию, которая есть, на тренировке через труд. Результаты придут.

- Давайте по заменам. К исходу 81-й минуты произвели замены. Были вынужденные вроде замены Нобоа. Вы заменили группу атаки, и кажется, что за счет этого острее стало. Не было ли мысли и желания произвести эти замены раньше?

- Поскольку мы первую замену произвели еще в первую тайме, то должны были заменами играться очень осторожно. Тем более, по ходу игры во втором тайме мы планировали выпустить двух других игроков. Но, к сожалению, у нас центральные защитники попросили замену. Пришлось в быстром порядке менять эти замены. Поэтому такая ситуация. Когда свежие футболисты выходят, они должны выполнять. Поэтому в каких-то моментах группа атаки в первом тайме достаточно продуктивно работала. Было меньше голевых моментов, чем во втором.

- Потеря Нобоа насколько может быть долгосрочной?

- Не могу ответить. Будет у него исследование, потом будем понимать тяжесть травмы.

- Учитывая ситуацию, которая складывается, пауза на матчи сборных насколько может быть полезной, может ли стать глотком свежего воздуха? Что нужно менять в отношении к игре, в концепции в этот период времени?

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- Нам действительно эта пауза очень необходима. А что менять в первую очередь? Отношение к футболу надо менять, исправлять те ошибки, которые мы допустили при подготовке к этому чемпионату.