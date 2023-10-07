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Семак: «Далеко не всем довольны, но надо учитывать, что это наша седьмая выездная игра»

07 Октября 2023 • 16:47 Комментировать
Сочи
0:2
Зенит

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Сочи».

- Результат вас наверняка радует. Как вам содержание игры?

- Неплохой первый тайм, за исключением, может быть, каких-то микромоментов. Сыграли не очень удачно при фланговых передачах. Что касается второго тайма, то здесь, может, не смогли адаптироваться к полю, свежести не хватало. Касаемо второго тайма, вроде бы понадежнее сыграли в обороне. В атаке были моменты, но не так много, не хватало последней передачи. Были контратаки и возможности у Изидора, Кассьерры, нужно было более тонко распорядиться и использовать моменты, которые были, и, может быть, поспокойнее было бы в концовке. А так, очень сложная победа, поздравляю наших болельщиков и команду. Надо работать и готовиться к следующему матчу.

- Насколько сейчас важна победа в эмоциональном плане после двух поражений в чемпионате?

- Мы на Кубок смогли добиться хорошей победы, на мой взгляд, особенно хорошим второй тайм получился, и сегодня достаточно уверенно, не без нервов, но, на мой взгляд, нормальная игра. Понятно, что мы далеко не всем довольны, но надо учитывать, что это наша седьмая выездная игра. Мы будем больше играть дома, конечно, немного отдохнем, надеемся, пауза пойдет на пользу. Будем, как говорится, готовиться к следующему матчу.

- Замены персонально пары нападающих. Сменили Сергеева и Кассьерру на Изидора и Ерохина. Как оцените их действия?

- Добавили свежести и скорости. Был прекрасный момент у Изидора, даже два, и выход один на один, где он мог забивать. Забил - было бы замечательно. Не забил - нормально. Ерохин тоже добавил в движении и агрессии, ребята подустали. Поэтому, в принципе, нормально вышли.

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Зенит Сергей Семак
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