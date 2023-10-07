Дьяков: «Урал» должен был побеждать «Локомотив»

Бывший игрок московского «Локомотива» Виталий Дьяков высказался о ничьей «железнодорожников» в матче с «Уралом».

Команда Михаила Галактионова смогла добыть очки в игре 11-го тура Российской премьер-лиги, сравняв счет в добавленное время второго тайма. Поединок завершился со счетом 2:2.

«В принципе «Урал» должен был побеждать. Почему дали пробить пенальти молодому игроку, а не опытному Бикфалви? Это повлияло на результат», — заявил Дьяков Rusfootball.

При этом эксперт считает, что «Локомотив» был близок к взятию ворот, поэтому ничья — закономерный результат, но, конечно, обидно упускать три очка в самом конце матча.